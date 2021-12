Bonne table : moment détente à La P'tite Fringale

Ce midi, seulement quelques plats à la carte, "qui ne changent pas", explique la patronne depuis trois ans. Deux plats du jour se rajoutent, un sauté de dinde au curry accompagné de riz (10,90€) et une brochette de bœuf avec des frites (10,90€). Nous optons toutes les deux pour ces mets. Le plat se fait attendre mais c'est pour la bonne cause, on voit que l'ensemble des produits utilisé est frais.

En dessert, nous jetons notre dévolu sur les tiramisus. Trois sont proposés : au café, au Nutella et au Speculoos. Tarte au citron meringuée, crème brûlée ou encore mousse au chocolat sont également à la carte au prix unique de 4,90€. Les desserts sont très bons. En conclusion, nous avons particulièrement apprécié le service accueillant et la qualité des produits.

Pratique. La P'tite Fringale, 3 rue Massacre à Rouen. 02 35 36 66 02