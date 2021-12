Les faits divers du week-end dans l'agglomération de Rouen

Ils dérobent 2 000€ de recette

Les faits se déroulent le jeudi 5 novembre vers 18h45. Le directeur d'un magasin de bricolage de 41 ans se dirige vers une banque pour déposer la recette. Soudain, rue Thiers à Lillebonne, deux individus le jettent au sol, lui assènent des coups de pied et de poing sur le corps et au visage. La victime remet alors aux deux individus la recette du magasin, qui contient plus de 2 000€. Les deux individus ont pris la fuite et n'ont pas encore été retrouvés. La victime a quant à elle reçu une incapacité temporaire de travail (ITT) de 8 jours. La brigade de sûreté urbaine de Lillebonne traite l'affaire.

Ils agressent une prostituée

Vendredi 6 novembre peu après minuit, une prostituée roumaine de 26 ans est abordée par trois individus quai Georges V au Havre. Les trois jeunes hommes l'insultent et la frappent avant de prendre la fuite à bord d'une voiture. La jeune femme de 26 ans se présente ensuite au commissariat et fournit la descriptions des auteurs des faits et donne le numéro de la plaque d'immatriculation. Elle est ensuite prise en charge par les pompiers pour une plaie saignante au niveau de la tête.

La Brigade Anti-Criminalité a procédé à des recherches et repéré le véhicule rue Amiral Courbet. Les trois jeunes, âgés de 23 et 26 ans, ont été placés en garde à vue. Deux d'entre eux étaient ivres.

Accident mortel à Elbeuf

Samedi 7 novembre peu avant 4h du matin, un scooter circule rue Poussin à Elbeuf avec à son bord deux jeunes filles qui ne portent pas de casque. A une intersection, le cyclomoteur ne respecte pas un stop et percute une Ford Fiesta qui circulait en direction du Neubourg. La jeune pilote du scooter, qui était âgée de 19 ans, est décédée dans la journée de jeudi au CHU de Rouen. La passagère, également âgée de 19 ans, souffre de plaies à la main et d'une fracture à la jambe. Le conducteur de la Ford Fiesta et sa passagère, respectivement âgés de 19 et 17 ans, ont été transportés à l'hôpital des Feugrais en état de choc.

Le conducteur a été légèrement blessé à cause d'éclats de verre. L'enquête a été confiée à la brigade des accidents et des délits routiers.

Interpellé ivre et sans permis au volant

Dimanche 8 novembre, il est 2h du matin. La Brigade Anti-Criminalité patrouille rue Henry à Elbeuf lorsqu'elle croise une Saxo qui circule à vive allure. Les policiers décident de le contrôler et activent leurs gyrophares. Au niveau de la place de la Poissonnière, le véhicule se stationne, active la marche arrière et percute l'avant gauche du véhicule des forces de l'ordre.

Les policiers se rendent compte que ni le conducteur ni les deux passagers ne portent leur ceinture de sécurité. A l'arrière du véhicule, ils remarquent qu'il n'y a pas de banquette et que le passager arrière est assis sur... un pneu ! Au moment de l'interpellation, une forte odeur de stupéfiants se dégage de l'habitacle. Le conducteur, âgé de 20 ans, est alcoolisé. Il remet aux forces de l'ordre de l'herbe et de la résine de cannabis. Il explique également ne pas être titulaire du permis de conduire.

Les deux passagers, également alcoolisés, ont remis aux policiers des stupéfiants. Ils ont tous les trois été placés en cellule de dégrisement. Le conducteur était positif au dépistage alcool et stupéfiants. Il a été interpellé pour violonces volontaires agravées, défaut de permis de conduire, infraction à la législation sur les stupéfiants et conduite en état d'ivresse.

Une nuit d'alcoolémie

Dimanche 8 novembre vers 21h40, police secours intervient rue Ecuyère à Rouen suite à un accident matériel. Le conducteur du véhicule sans permis, un homme de 48 ans, avait percuté deux véhicules stationnés. Il avait 2,44g d'alcool dans le sang.

Le dimanche 8 novembre toujours, un homme de 29 ans est interpellé avenue des Canadiens à Petit-Quevilly suite à une infraction au code de la route. Il avait 2,44g d'alcool dans le sang et conduisait malgré une suspension de son permis de conduire.

Les faits se déroulent le lundi 9 novembre vers 1h15 du matin. La brigade canine intervient rue Guillaume le Conquérant à Rouen suite à un accident matériel de la circulation. Le conducteur d'une Renault Twingo a pris la fuite après avoir manqué de renverser le requérant. Il est finalement interpellé route de Neufchâtel. Le jeune homme de 20 ans avait 1,60g d'alcool dans le sang.