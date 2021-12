Lyon (AFP). Lyon-Saint-Etienne: dernier derby à Gerland, avec ou sans Valbuena

Lyon et Saint-Etienne, 3es de Ligue 1 avec Angers, s'affrontent dimanche dans un derby relevé, le dernier à Gerland, et Mathieu Valbuena, retenu dans le groupe, devrait bien en être un des acteurs, malgré cette affaire de la "sex-tape" qui lui a coûté sa place chez les Bleus. Dernier derby, donc, face aux frères ennemis Verts pour l'enceinte de Gerland car, à partir du 9 janvier, l'Olympique Lyonnais jouera dans sa nouvelle arène de 59.000 places, retenue pour accueillir six rencontres de l'Euro-2016. Mais c'est surtout le cas Valbuena qui a animé l'avant-match. "C'est une situation dont on se passerait. Elle pollue surtout la vie de Mathieu mais aussi la nôtre indirectement. Il y a de meilleurs moyens pour préparer un match, c'est sûr", a regretté son entraîneur Hubert Fournier. L'interrogation se situe notamment sur l'état psychologique du joueur, non retenu par Didier Deschamps pour les matches de l'équipe de France contre l'Allemagne et l'Angleterre, alors qu'il est pourtant "physiquement en état de jouer", selon ce même Fournier vendredi. Sans évoquer l'affaire qui a valu une mise en examen à son coéquipier en Bleu Karim Benzema, Valbuena a donné un entretien au site internet de l'OL samedi, en se focalisant sur l'importance du derby. "Je connais la rivalité entre ces deux clubs de deux villes très proches l'une de l'autre. C'est un match particulier pour les deux équipes et les supporteurs. Il y a une grosse attente", a-t-il dit. - La maladresse des Gones - L'ancien Marseillais va-t-il profiter de ce match toujours sulfureux contre l'ASSE pour faire taire ses détracteurs ? Car, pour l'heure, le recrutement de Valbuena (1 but et 2 passes décisives en dix matchs) a plus amené de problèmes qu'il n'en a résolus côté OL, même s'il est bien accepté dans le vestiaire. Déjà, l'avant-match contre Marseille avait été perturbé par une affaire judiciaire entre le joueur et l'OM, son ancien club, au sujet de 568.800 euros qui lui seraient dus, demande dont il a été débouté depuis par le juge des référés du TGI de Marseille. Puis, le 20 septembre, il avait été sévèrement chahuté sur le terrain et dans les tribunes par les supporteurs marseillais qui le considèrent désormais comme un "traître". L'OL avait sans doute pâti de cette ambiance nauséabonde, concédant le résultat nul (1-1) après avoir mené et une interruption d'une demi-heure. "Il me semble que son arrivée a fait perdre à Lyon tous les principes collectifs qu'il avait la saison dernière", a même estimé l'ancien entraîneur emblématique de Saint-Etienne et de Lyon (1983-1985), Robert Herbin, samedi dans La Tribune-Le Progrès. Le tourbillon médiatico-judiciaire actuel lié à la sex-tape n'est en tout cas pas le seul problème pour Fournier: il y a surtout l'inefficacité de son équipe, capable de se créer des occasions mais qui peine à cadrer et, en conséquence, à marquer, avec la méforme persistante d'Alexandre Lacazette en symbole. Mercredi face au Zenit Saint-Pétersbourg, l'OL a déjà sans doute abandonné ses dernières illusions de qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions en perdant 2-0 après s'être montré inefficace dans les deux surfaces de réparation. - La dynamique des Verts - A l'inverse, Saint-Etienne reste sur une performance aboutie, sans doute la meilleure de sa saison, jeudi sur son terrain contre le club ukrainien du FC Dniepro (3-0) en Europa League où il peut entrevoir les 16e de finale. Ses attaquants sont en pleine forme, dernièrement contre Reims (3-0) ou le Gazélec Ajaccio (2-0). Et la déroute subie à Paris (4-1) constitue, comme pour de nombreux clubs, une parenthèse. "Quand on gagne, c'est toujours mieux et surtout de la façon qui a été la nôtre contre le Dniepro. Nous sommes en confiance pour que cela dure. Nous avons été réalistes. Il vaut mieux arriver sur le derby comme cela que l'inverse, c'est sûr", reconnaît ainsi le capitaine Loïc Perrin, l'homme de base des Verts. "Il y a les dynamiques mais là, c'est le derby. C'est autre chose et nous allons affronter un adversaire de très haut niveau car en championnat, l'OL est présent", prévient toutefois l'entraîneur Christophe Galtier.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire