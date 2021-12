L'Agenda en Normandie : mardi 10 novembre

MANCHE

A partir de ce mardi et jusqu'à samedi, les rendez-vous soniques se tiennent à Saint-Lô. Mercredi, assistez au concert de Cœur de Pirate à 20h30 au Normandy et Faada Freddy sera au Théâtre Roger Ferdinand à 20h45. Retrouvez la programmation complète du festival ICI

Vendredi, une collecte de sang est organisée à Saint-Lô. Que vous donniez pour la première fois ou que vous soyez un habitués du don, rendez-vous, ce vendredi, à la Mairie de Saint-Lô de 10h30 à 17h30. Retrouvez toutes les collectes près de chez vous ICI

CALVADOS

Jeudi, assistez au concert de Louane au Cargö à Caen. Vous l'a connaissez pour ses titres «Avenir», «Jour 1» et «Jeune», tous extraits de son album «Chambre 12» mais aussi pour son rôle dans «La famille Bélier» pour lequel elle a reçu un César. Pour voir Louane, rendez-vous, ce jeudi, à 19h dans la grande salle du Cargö. Plus d'infos ICI

A partir de vendredi et tout ce week-end, se tient à Caen le salon «Garance, le salon de toutes les filles». Un événement intergénérationnel et convivial, un lieu d'échanges et de découvertes où chacune pourra se trouver au travers de 5 univers : l'urbaine, la bohème, la glamour, la curieuse et la baroudeuse. C'est au parc des expositions, l'entrée est à 5€.

ORNE

Ce mardi, une collecte de sang est organisée à La Ferté Macé. Que vous donniez pour la première fois ou que vous soyez un habitués du don, rendez-vous, ce mardi, au Centre Socioculturel Fertois à partir de 15h. Retrouvez toutes les collectes près de chez vous ICI

Ce mardi, assistez au concert de Madjo à la Luciole à Alençon. Elle interprétera des titres de son album «Invisible World», un univers folk. C'est ce mardi soir à 21h. L'entrée est à 12€ sur place. Plus d'infos ICI

Le Festival Blizz'art revient pour une 9ème édition vendredi et samedi à Ciral près de Pré-en-Pail. Ecoutez le régisseur du festival, Jérôme Letard nous parler de l'esprit de la manifestation SON Venez écouter l'opium du peuple, la place du kif, punish yourself, billy the kick, mazarin, en tout une vingtaine d'artistes vendredi et samedi à Ciral. Toutes les infos ICI