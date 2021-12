Damien Da Silva avant Caen-Guingamp : "On a envie de se rattraper"

"On a envie de se rattraper surtout par rapport au dernier match, car on a été moyens. Ce match ne correspond pas à ce qu'on avait montré auparavant", estime le défenseur du Stade Malherbe. Dans la semaine, le staff malherbiste a préparé un montage vidéo pour comparer les pressings proposés par les joueurs dans les matchs gagnés et ceux perdus récemment. Une initiative qui pourrait porter ses fruits : "Ce montage est parlant, par rapport à l'agressivité qu'on met dans le pressing. C'est ce qu'il va falloir retrouver contre Guingamp. Mais parler et dire qu'on est remontés, ça ne sert à rien. Il faudra être là sur le terrain demain."

Damien Da Silva avant Caen-Guingamp Impossible de lire le son.