Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 7 et 8 novembre

MANCHE



Tout ce week-end et jusqu'à lundi, c'est la 29ème Foire Gastronomique et Commerciale de Torigni-sur-Vire. 3 jours d'animations, de démonstrations et de dégustations. Au programme : concours de la meilleure confiture, rassemblement de tracteurs anciens et de nombreux exposants à rencontrer. L'entrée et les parkings sont gratuits.



Tout ce week-end, c'est la 5ème édition du Salon du Chocolat et des Douceurs à Cherbourg-Octeville. Des défilés de lingerie en chocolat, des démonstrations de body painting, une exposition de pièces en chocolat, des choco-ateliers pour tous et un concours de gâteaux amateurs seront proposés. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h à la Cité de la Mer. L'entrée est à 3,50€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Tout ce week-end et jusqu'à mardi, c'est la Foire Saint Martin à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Au programme : déballage dans les rues, expositions, fête foraine, concours agricoles, foire aux bovins, chevaux et poneys. Plus d'infos ICI



Samedi, c'est la célèbre soirée «La folie des années 80» au parc des expositions de Saint-Lô. Une soirée organisée par le Football Club des 3 Rivières et le Rugby Club Saint-Lois. Rendez-vous, ce samedi, de 22h à 4h du matin.



Dimanche, un marché artisanal est organisé à Granville. 20 exposants seront présents et vous proposeront de nombreux produits : miel, bière artisanale, décoration de noël, poteries, lampes, bijoux, savons et bien d'autres choses. Au programme également, exposition et conduite de trains miniatures. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h à 18h, salle de Hérel. L'entrée est gratuite.



CALVADOS



Ce week-end, la cuisine est à l'honneur à Caen, place St Sauveur, dans le cadre des "Journées Gourmandes". 22 chefs proposent des portions de "street food" à la normande, au prix unique de 2€. Casse-croûtes gastronomiques à la portée de toutes les bourses, pour découvrir la grande cuisine et les produits du terroir normand. Plus d'infos ICI



Samedi, suivez la 13ème journée de Ligue 1 et la rencontre entre le SM Caen et l'En Avant Guingamp sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dés 19h45 avec Sylvain Letouzé et Maxence Gorréguès.



Samedi, il y a du hockey sur glace. En Ligue Magnus, les Drakkars de Caen reçoivent l'équipe de Nantes. Coup d'envoi de la rencontre, ce samedi, à 20h30 sur la patinoire de Caen la Mer. Plus d'infos sur Hockey Club de Caen



Samedi, assistez au spectacle «Star 80, l'origine» au Zénith de Caen. Plus de 2h30 de spectacle avec notamment Lio, Emile et Images, Sabrina, Cookie Dingler, Jean-Pierre Mader ou encore Début de soirée. Ils seront accompagnés par leurs musiciens et leurs danseurs. Star 80, c'est ce samedi à 20h au Zénith. L'entrée varie de 25€ à 56€. Toutes les infos sur Zénith de Caen



ORNE



Tout ce week-end, l'écomusée «De la pomme au Calvados» organise la 17ème fête du cidre sur le site du Grand Jardin au Sap. Au programme : fabrication de cibre à l'ancienne, distillation, démonstration de ramassage de pommes, marché aux produits du terroir et d'artisanat d'art et de nombreuses autres animations. C'est ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h.



Tout ce week-end, un salon du livre, sur les thèmes du voyage, est organisé à Mauves-sur-Huisne. Une séance de dédicaces, des conférences, des rencontres, des ateliers et des expositions de photos seront proposées. A noter la présence d'auteurs, de reporters, de journalistes et d'illustrateurs. C'est ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h, salle Jeanne d'Arc.



Samedi, un Raffal Fest est organisé à Alençon. C'est un festival de rock et métal avec Florian Sursois, Irradium, Echo Logic All et Climat. C'est ce samedi à la Halle aux Toiles à partir de 20h. L'entrée est gratuite.



Dimanche, c'est la fête de l'arbre et du cidre à l'écomusée du Perche. Au programme des conférences, des expositions, des démonstrations et des dégustations de produits. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h30 à 17h30 pour en profiter. Retrouvez le programme complet des animations ICI