L'héroïne du jour - Serena Williams met en fuite un voleur.

L'américaine Serena Williams, célèbre tenniswoman est notre héroïne du jour. Elle a publié un récit de sa mésaventure dans un restaurant sur sa page Facebook :



"Il y avait un type près de moi et quelque chose (ce que j'appelle maintenant mon instinct de super-héroïne) m'a dit de faire attention à lui". Elle ajoute "Au moment où je m'y attendais le moins, ce voleur a pris mon téléphone et a vite quitté le restaurant (...) Sans réfléchir, j'ai réagi, d'où la photo de Supergirl, et je me suis frayée un chemin dans ce restaurant chic en renversant une ou deux chaises et je l'ai pris en chasse"



Fort heureusement pour elle, malgrè sa blessure, elle a gardé toute sa forme : "Il a commencé à courir, mais j'étais plus rapide que lui. Tous ces sprints (à l'entraînement) servent à quelque chose ! Je suis revenue à sa hauteur comme un éclair. J'ai pris ma voix la plus menaçante tout en restant calme et je lui ai demandé si, "par hasard", il ne s'était pas trompé de téléphone."

Serena est revenue dans le restaurant avec son portable, sous les applaudissements des clients.



Elle conclut par cette morale : "Ecoutez toujours votre instinct de super-héros, battez-vous pour ce que vous croyez juste, soyez un super-héros" tout en postant avec ce message, une photo d'elle habillée en supergirl !