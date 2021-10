Un entrepreneur italien légue 1,5 million d'euros aux salariés de son entreprise

Décédé en juin dernier à l'âge de 87 ans, Piero Macchi, avait fondé en 1957 l'entreprise Enoplastic, où il fabriquait des bouchons et des étiquettes pour des bouteilles de vin.



Se sachant mourant, il a ajouté secrètement une clause à son testament. L'homme a légué 1,5 million d'euros aux employés de son entreprise.



"Tout a été géré par son épouse Carla, ma mère, qui a joint au chèque de chaque employé une lettre de remerciement touchante", a raconté la fille de Piero Macchi, co-dirigeante de l'entreprise, au Corriere della Sera Giovanna.



"Nous nous sommes toujours considérés comme une grande famille et ce cadeau de Noël en est un signe", ont déclaré les salariés.



Les chèques ont été distribués à Noël. Les derniers salariés arrivés ont reçu pas moins de 2.000 euros, et les plus anciens près de 10.000 euros. Certaines familles ont même reçu davantage, celles dont le patron les savait dans le besoin.