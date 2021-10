La montre de Rafael Nadal vaut la bagatelle de 709 000 euros !

Depuis le début de la quinzaine à Roland Garros, "El fenomeno" est habitué à jouer avec des montres hors de prix à son poignet. En partenariat avec la bijouterie Suisse Richard Mille depuis 2010 il exhibe des bijoux au tarifs proches de la démesure, la dernière montre en date, le modèle RM 21-02 a été évalué à 709.000 euros.

"[...]Là, c'est comme si vous ne portiez rien, ça fait partie de ma peau.” rapporte-t-il au Wall Street Journal et pour cause, l'engin ne pèse qu'à peine 20 grammes et résiste aux pires conditions, idéal donc pour un sport comme le tennis.

Seulement 50 exemplaires ont été mis en vente sur le marché.