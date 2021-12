Proxénétisme : il prostituait ses concubines dans l'agglo de Rouen

Les faits se sont déroulés entre 2008 et 2015. Un homme, aujourd'hui âgé de 43 ans, vigile dans un supermarché et demeurant dans l'agglomération, rencontrait des femmes. Petit à petit, ces dernières, très souvent endettées, tombaient amoureuses de lui.

Entre 80 000 et 100 000€

Le mis en cause finissait par les inciter à la prostitution, ce qu'elles acceptaient. En tout, six jeunes femmes se sont prostituées entre 2008 et 2015. L'homme passait alors des annonces sur des sites internet et recevait ensuite les clients à son domicile, qu'il partageait parfois avec sa concubine du moment. Les passes étaient vendues entre 150 et 300€, et la moitié de cet argent lui revenait. Ces activités lui ont permis de gagner entre 80 000 et 100 000€.

C'est l'une de ses concubines qui a dénoncé les faits en 2013. Le proxénète a été interpellé mercredi 4 novembre. Il a été placé en garde à vue où il a reconnu les faits. Les jeunes femmes vont être entendues comme témoins. C'est la deuxième affaire via un réseau internet résolue par la brigade des moeurs.