Paris (AFP). France Gall ovationnée au Palais des Sports

France Gall, qui a mis fin à sa carrière en 1997, a été ovationnée de longues minutes, mercredi soir, sur la scène du Palais des Sports, à Paris, entourée de la troupe de "Résiste", la comédie musicale qu'elle a co-écrite, inspirée des chansons de Michel Berger. La chanteuse de 68 ans, qui a formé un duo mythique avec Michel Berger, décédé en 1992, et dont elle fut l'épouse, la muse et l'interprète, n'était pas apparue sur une scène depuis un duo exceptionnel en 2000 avec Johnny Hallyday, à l'Olympia. Mercredi soir, le Palais des Sports à guichets fermés l'a applaudie à tout rompre à l'issue de la première représentation publique de "Résiste", spectacle inédit produit par Thierry Suc et mobilisant 25 comédiens, chanteurs et danseurs, et un orchestre de 5 musiciens. De "La Groupie du pianiste" à "Si, Maman, si", en passant par "Ella, elle l'a", "Quelques mots d'amour", "Il jouait du piano debout", les plus grands succès de Michel Berger qui rythment cette comédie musicale, ont été repris en ch?ur par le public enthousiaste, souvent debout. "C'est très émouvant de voir le public danser et chanter ces chansons de Michel qui sont les stars du spectacle. Je me demandais comment les gens allaient réagir. Je suis très heureuse ce soir", a confié la chanteuse dans sa loge devant quelques journalistes. "Résiste" qui s'annonce comme un succès, a pour cadre une boîte de nuit tenue par un veuf et ses deux filles, Maggie et Mandoline. Aucun n'est à sa place mais chacun va trouver son chemin, oser être qui il est, selon les thèmes chers à Michel Berger qui avait lui-même monté deux comédies musicales, "Starmania" en 1978 et "La Légende de Jimmy" en 1990. France Gall a eu l'idée de ce nouveau spectacle après avoir assisté à une représentation de "Mamma Mia!", autour des chansons d'ABBA. Ladislas Chollat, le metteur en scène, et Marion Motin, la chorégraphe, signent un spectacle très énergique et moderne, porté par des tubes intemporels repris avec talent par la troupe déjà très en place, avec plusieurs chanteurs révélés par "The Voice 3" ou "La France a un incroyable talent". France Gall participe au spectacle, parmi les meilleures productions françaises de ces dernières années, en tant que narratrice à travers des vidéos avec une jeune comédienne qui joue sa petite-fille et à qui elle raconte l'histoire de Maggie, titre de 1978. La comédie musicale est aussi l'occasion pour le public de retrouver avec émotion Michel Berger avec un enregistrement inédit, "Un Dimanche au bord de l'eau".

