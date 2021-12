Paris (AFP). Jean-Marie Le Pen visé par une plainte pour fraude fiscale

L'ex-leader de l'extrême droite Jean-Marie Le Pen est visé depuis le 24 septembre, avec son épouse Jany, par une plainte du fisc français pour fraude fiscale aggravée, a annoncé mercredi soir à l'AFP une source judiciaire. Cette révélation intervient alors que des perquisitions ont visé dans la journée près de Paris des bureaux et le domicile du patriarche de 87 ans, exclu cet été du Front national (FN), dans le cadre d'une enquête sur des faits présumés de blanchiment de fraude fiscale. Une autre plainte a été déposée par le fisc contre un proche collaborateur de Jean-Marie Le Pen, Gérald Gérin, soupçonné par la justice d'avoir joué un rôle de prête-nom pour un compte dissimulé. L'enquête visant Jean-Marie Le Pen, qui est eurodéputé, avait été ouverte en juin. Elle porte sur des faits présumés de blanchiment de fraude fiscale et d'omission de déclaration de patrimoine, à laquelle sont astreints les parlementaires, selon une source judiciaire. Elle est consécutive à des signalements provenant notamment de la cellule antiblanchiment du ministère français des Finances (Tracfin) sur un compte bancaire caché à l'étranger. Absent lors des perquisitions menées dans la journée, Jean-Marie Le Pen a de nouveau "démenti" avoir "transgressé la loi". "Tout ceci était fait pour salir un homme politique de premier plan", a dénoncé de son côté son avocat, Me Frédéric Joachim.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire