Grenoble (AFP). Rixe d'Echirolles: le procès à huis clos, au grand dam des familles

Le procès de la rixe mortelle d'Échirolles, en septembre 2012 près de Grenoble, se tiendra bien à huis clos, a ordonné la cour d'assises de l'Isère mardi. "C'est la démission de l?État", fustigent les familles des victimes. Le huis clos est la règle à la cour d'assises des mineurs, devant laquelle se tient le procès, deux des douze accusés étant mineurs au moment des faits. La cour a justifié sa décision par les risques de "troubles graves à la sérénité des débats" en cas d'audience publique. La rixe qui a provoqué la mort de Kevin, étudiant en master de 21 ans, et Sofiane, éducateur de 22 ans, lynchés le 28 septembre 2012, "a opposé les habitants de deux quartiers dits sensibles de Grenoble et d'Échirolles", a rappelé le président Jean-Pierre Pradier. "Il ne peut être raisonnablement exclu () que des antagonismes, des actes de ranc?ur, de violence et de vengeance réciproque () puissent être perpétrés à l'intérieur ou à l'extérieur" du palais de justice en cas de procès public, a-t-il ajouté. Le président a rappelé que le quartier de la Villeneuve de Grenoble, dont sont originaires la plupart des douze accusés, avait été le théâtre d'émeutes urbaines en juillet 2010. Il a aussi évoqué le procès d'une affaire de règlement de comptes, en mars, qui avait dû être reporté à quelques jours de la fin des débats dans un climat de tension extrême. - 'Triste jour pour la justice' - "Un arrêt consternant", a fustigé Me Francis Szpiner, avocat des familles des victimes, en estimant que la cour pensait "que la République n'est pas capable de maintenir l'ordre public". "Ça s'appelle la démission de l?État et la démission de la République. C'est un triste jour pour la justice", a poursuivi le ténor du barreau. Seules les proches des victimes qui se sont constituées parties civiles, soit quatorze personnes, pourront assister à l'audience. "On voulait que les débats soient publics pour qu'on connaisse la vérité. Le fait de faire un huis clos, c'est dégueulasse", a déclaré Rachid Oulaouk, ami de Kevin. "On protège les meurtriers, c'est tout." "Nos enfants ont été assassinés en public, on voulait un débat public", avait déjà lancé lundi soir le père de Sofiane. Seuls deux avocats de la défense, Me Bernard Ripert et Me Ronald Gallo, avaient demandé la publicité des débats. "Je crains que la justice s'oriente vers un mauvais coup. C'est pour ça qu'elle préfère que l'affaire se déroule en secret", a commenté Me Ripert, qui défend deux accusés. - 'Espoir de sérénité' - Le ministère public et les autres conseils de la défense avaient tous demandé que le procès se tienne à huis clos pour garantir la sérénité des débats. Me Alain Fort, avocat d'un accusé, a salué "un espoir de sérénité, de liberté de parole et de justice qui se rendra dans des conditions normales". "Pour les parties civiles, je ne vois pas en quoi cette décision peut avoir des conséquences. Les familles seront là, elles seront présentes au procès", a-t-il souligné. Me Arnaud Lévy-Soussan, autre avocat de la défense, s'est aussi félicité d'une "décision qui privilégie la sérénité des débats et permettra que la parole puisse s'exprimer de manière plus posée". La cour devrait entamer l'examen des personnalités des accusés dans l'après-midi. Des avocats ont auparavant déposé des conclusions contestant l'installation d'un nouveau box vitré dans la salle d'audience, qui porte atteinte, selon eux, au droit des accusés à un procès équitable. Le Syndicat des avocats de France (SAF) a déjà déposé des recours en justice contre ce box, qui ont été rejetés par le tribunal de grande instance et le tribunal administratif de Paris.

