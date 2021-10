Les revendeurs du monde entier ne seront plus réapprovisionnés et devront dorénavant compter sur leur stock. Le constructeur nippon souhaiterait se focaliser désormais sur la sortie de sa prochaine console portable, la NGP.

Lancé le 1er octobre 2009 en Europe et aux Etats-Unis et un mois plus tard au Japon, la PSP Go n'a pas rencontré le succès escompté. Sa sortie avait créé à l'époque la polémique car la machine annonçait la fin des jeux sur supports physiques. Dénuée d'un lecteur UMD, la console ne tourne qu'à partir de titres téléchargés depuis le PlayStation Store.

Sony préfère mettre un terme à la PSP Go afin de se concentrer sur sa prochaine console portable, la NGP, attendue d'ici fin 2011.