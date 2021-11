Toulouse (AFP). Six départements du sud en vigilance orange pour orages et vents violents

Une vigilance orange pour "orages, vent et pluie-inondation" a été déclenchée lundi pour l'Aude, le Gard, la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Tarn et pour "crues" en Aveyron, Hérault et Gard, a indiqué Météo-France. L'alerte, qui doit durer jusqu'à mardi 13H00, est due à "un épisode de pluies, soutenues et régulières, associé à des phénomènes orageux localement intenses" et "un renforcement du vent d'Autan", explique Météo-France. Selon les prévisions, le vent va continuer à se renforcer pour atteindre en première partie de nuit prochaine 120 à 130 km/h aux abords de la Montagne Noire et 100 à 110 km/h en plaine, de Carcassonne à Toulouse. Durant la nuit de lundi à mardi, les pluies vont s'intensifier et prendront un caractère orageux, selon la même source, précisant que les cumuls attendus "sont de l'ordre de 100 à 120 mm et de 150 à 200 mm sur les massifs de l'intérieur des départements". Météo France prévoit un facteur aggravant, le long des côtes du Languedoc-Roussillon avec des "vents d'est soutenus" qui pourraient générer "des fortes vagues et une élévation significative du niveau de la mer". L'Aveyron, l'Hérault et le Gard ont de plus été placés en vigilance orange "crues". "Des réactions hydrologiques rapides et entraînant des débordements sont attendues sur un certain nombre de cours d'eau surveillés", explique l'organisme public Vigicrues. "Les bassins sont réactifs du fait des épisodes de pluie et des crues déjà occasionnées de ces dernières semaines. Les plus forts cumuls de pluie prévus, s'ils devaient concerner ces bassins, pourraient engendrer des réactions hydrologiques marquées et des débordements dommageables", ajoute Vigicrues.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire