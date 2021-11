Paris (AFP). Pollution aux particules fines en Ile-de-France: vitesse limitée sur les routes

La préfecture de police de Paris a pris lundi un arrêté qui réduit la vitesse maximale autorisée sur certaines routes en Ile-de-France et organise le contournement de la région par les poids lourds, afin de lutter contre le risque d'un épisode de pollution aux particules fines. La préfecture de police a décidé lundi de la réduction de la vitesse maximale autorisée à 110km/h sur les autoroutes, à 90km/h sur les voies rapides (au lieu de 110km/h) et à 70km/h sur les voies limitées initialement à 90km/h, précise l'arrêté, applicable depuis lundi à 14H00 jusqu'à minuit. Les mesures anti-pollution prévoient également le contournement de la région par les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Ces décisions ont été prises lundi suite à la réunion d'un comité d'experts "considérant que cet épisode prolongé (de pollution) porte atteinte à la santé des personnes, en particulier des plus fragiles", précise l'arrêté. La circulation alternée n'a donc pas été retenue. La région Ile-de-France est soumise depuis dimanche à un risque de pic de pollution. Le "niveau d'information" (pollution dépassant 50 microgrammes de poussières en suspension par mètre cube en moyenne sur la journée) avait été "prévu", sans être "constaté", dimanche et lundi. La prévision a été levée à 11H00 lundi par Airparif, l'association chargée de la surveillance de la qualité de l'air en région parisienne, grâce à "une météo plus dispersive que ce qui était annoncé" et notamment "beaucoup plus de vent que ce qui était prévu". Pour mardi, l'association "prévoit des niveaux inférieurs au seuil d'information parce que la pluie va arriver et que le vent forcit. Du coup, cela va permettre une meilleur dispersion des polluants", a expliqué à l'AFP Olivier Perrussel, ingénieur prévisionniste à Airparif.

