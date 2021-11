Calais (AFP). Calais: un troupeau de dix baleines échoué sur la plage

Une troupeau de dix baleines s'est échoué lundi matin sur la plage de Calais, a constaté un correspondant de l'AFP. Six de ces mammifères de type globicéphale noir, dont un mâle dominant de 4,50 m de long et une femelle de grande taille, ont été retrouvés morts. Deux femelles et deux baleineaux étaient cependant encore en vie, arrosés par les pompiers qui ont mobilisé deux véhicules. Les services de la ville, aidés des pompiers et de membres de la Ligue de protection des animaux (LPA) les remettaient à l'eau en milieu de matinée, après les avoir chargés sur des bulldozers. "Ce troupeau était en migration pélagique vers les îles Féroé, pour se reproduire et s'alimenter", a indiqué Jacky Karpouzopoulos, référent pélagique Nord du centre de recherche sur les mammifères marins de La Rochelle. Une autopsie doit être pratiquée pour déterminer la cause de la mort. "Il est possible qu'il s'agisse d'un échouage familial volontaire, dans le cas où le mâle dominant serait mort en mer. Le reste de la famille l'aurait alors accompagné", a ajouté M. Karpouzopoulos. La présence de mammifères marins dans le détroit du Pas-de-Calais n'est pas rare, selon un sauveteur en mer de Calais habitué au large.

