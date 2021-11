Une matinée avec François Hollande au Mont-Saint-Michel

Sous le soleil matinal de la Manche, qui donne des reflets d’or à la baie et au Mont-Saint-Michel, voilà une photo idéale pour le chef de l’Etat venu inaugurer la fin des travaux qui permettent à la Merveille de redevenir une île à chaque épisode de grandes marées.

Le Mont endroit emblématique, tellement grand, plaisante François Hollande avec le maire de la commune, Yann Galton.

Maire du Mont-Saint-Michel Impossible de lire le son.

Une visite en présence du ministre de l’intérieur, le manchois Bernard Cazeneuve, et de Fleur Pellerin, ministre de la culture.

François Hollande qui n’a été avare de bains de foule et d’échanges avec les touristes présents, et de photographies.

Photos touristes Impossible de lire le son.

…… et ce passage obligé, chez la mère Poulard et ces célèbres omelettes, le chef de l’Etat accueilli par le maitre des lieux Jacques Vannier.

Omelette Impossible de lire le son.

Après avoir dégusté la célèbre omelette, symboliquement François Hollande a inauguré le barrage du Couesnon. L’ouvrage permet au Mont-Saint-Michel de se dégager de ses sédiments. La déconstruction de la digue route laisse dorénavant passer l’eau, permettant à la Merveille de redevenir une île lors des grandes marées.

François Hollande a conclu sa visite par un discours en présence des élus et autorités civiles en affirmant que l’Etat serait toujours aux côtés de ce haut lieu du tourisme international. Il a également affirmé que la France devrait accueillir plus de 100 millions de touristes par an. Pour ce faire un milliard d’euros seront investis sur 5 ans pour développer le tourisme dans l’hexagone.