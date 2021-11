Wannes De Waele, 20 ans est un jeune homme Belge chanceux. Il a été choisi parmi 15 000 participants pour courir : ''La Course de Fou'', organisée par une chaine de magasins allemande spécialisée dans l'électronique et l'électroménager

Il avait 100 secondes pour dévaliser le magasin et prendre tout ce qu'il voulait. Et comme on peut le voir dans la vidéo, le jeune homme savait ce qu'il voulait. Très bien organisé, il s'est d'abord jeté sur une télé puis sur des iPhone et des ordinateurs Apple.

Il a récolté en tout 24 515 euros !

Grâce à la caméra fixée sur son casque, on peut suivre sa course :