Handball : Colombelles perd sans démériter

« On était très déçues après le match mais on a réalisé une bonne performance puisqu'il y avait beaucoup de jeunes dans notre équipe, témoigne la meilleure marqueuse colombelloise, Marie Gagez (7 buts). On s'est battues jusqu'au bout. C'est encourageant pour la suite. » Les absences de joueuses cadres donnent un nouveau visage à cette équipe colombelloise conquérante malgré une fin de saison sans enjeu.

« Notre jeu est totalement différent car nous n'avons plus que des petits gabarits, ça peut surprendre les autres équipes », analyse Marie Gagez. Assurées depuis plusieurs semaines de rester en Nationale 1 sans pouvoir prétendre à la montée, les joueuses de Philippe Breysacher jouent « libérées » et sont dans le ton de ce que demande leur entraîneur : prendre du plaisir. Il reste deux matchs pour cela : le 8 mai contre Poitiers à Colombelles puis le 14 mai à Lomme-Lille.