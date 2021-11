Handball (N1F) : Colombelles s'en mord les doigts

"C'est plus que rageant, déplore leur entraîneur Philippe Breysacher. On avait les cartes en main." Colombelles a longtemps mené au score dans cette rencontre opposant deux équipes du Top 5 confrontées à une mauvaise dynamique. Bien entrées dans le match, les Calvadosiennes avaient surtout fait le plus dur en deuxième période. A cinq minutes de la fin, elles menaient de trois buts.

"On avait bien fait le travail, indique Philippe Breysacher. On avait fait les efforts d'adaptation par rapport à la semaine dernière, notamment en défense." Une contre-attaque ratée, précédant une réalisation poitevine, a amorcé l'écroulement des coéquipières de Marie Gagez dans le money time.

"On a perdu tous les ballons chauds et on n'a plus existé défensivement, peste Philippe Breysacher. Certaines joueuses, à force de se regarder le nombril, n'ont aucune dimension dans l'apport collectif." Toujours diminué, Colombelles a perdu ses quatre derniers matchs. Sa cinquième place est trompeuse, puisque la zone de relégation n'est qu'à quatre points. "Je ne suis pas du tout serein", confesse le coach colombellois, qui a deux semaines pour préparer la prochaine réception de Lomme-Lille.