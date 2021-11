Ajaccio (AFP). Coupe de la Ligue: GFC Ajaccio-Guingamp arrêté par la pluie et reporté

Le match de 16e de finale de Coupe de la Ligue entre le Gazélec Ajaccio et Guingamp a été arrêté à la 54e minute (2-2) mercredi, en raison de trombes d'eau qui se sont abattues sur le stade Ange-Casanova, et sera reporté. Deux choses ont motivé cette décision de l'arbitre M. Bastien Millot, a expliqué ce dernier au micro du diffuseur France 4: "les potentialités d'orage, qui pourraient revenir selon un bulletin de Météo France, et surtout l'état du terrain et notamment des surfaces de réparation, qui ne permettent pas la pratique du football en toute sécurité." Un violent orage s'est abattu sur le stade du Gazélec lors de la seconde période, alors que les deux équipes étaient à égalité 2-2, sur des buts de Jacques Zoua (34e) et Alexandre Coeff (46e) côté Ajaccio, Yannis Salibur (41e) et Julien Bègue (49e) côté Guingamp. C'est la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel (LFP) qui aura à charge de reprogrammer ce match à une date ultérieure, a encore indiqué M. Millot.

