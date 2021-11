L'Agenda en Normandie : jeudi 29 octobre

MANCHE

Vendredi et tout ce week-end, c'est la foire expo de Cherbourg-Octeville. Elle se tiendra une nouvelle fois dans la grande halle de la Cité de la Mer. La Polynésie est à l'honneur pour cette édition 2015. Il y aura des animations et notamment un show tahitien. Rendez-vous, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h pour en profiter.

Samedi, à Villedieu-les-Poêles et à Percy, venez frissonner aux lectures de "contes d'Halloween" qui seront racontés par l'équipe des médiathèques au sein d'un décor et d'une ambiance qui s'y prête afin de s'immerger complètement dans la nuit Halloween la plus sombre. Rendez-vous, ce samedi, à partir de 10h30.

CALVADOS

Tout ce week-end, dés vendredi, c'est la Foire à l'andouille de Vire et du terroir à Vire. Pour cette 27ème édition, venez découvrir des produits locaux et des produits du terroire normand ainsi que de nombreuses animations autour de la gastronomie et de la Roumanie, le pays invité d'honneur cette année. Ecoutez Marie-Thérèse Marie, Trésorière de l'association de la foire SON Rendez-vous à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche sur l'hippodrome de Vire. L'entrée est à 4€.

Samedi, assistez à l'avant-première de la web série «God Bless Zombies» avec la diffusion des quatre premiers épisodes. Une série digitale réalisée par Paul Germain, un jeune caennais, et tournée à Caen mais aussi à Barneville-Carteret. Rendez-vous, ce samedi, au cinéma de Douvres-la-Délivrande à partir de 20h45. L'entrée est de 5€ et c'est interdit au moins de 12 ans.

Dimanche, c'est la 14ème édition des Foulées Mézidonaises organisées par la section Athlétisme de l’USC Mézidon. L'argent récolté est reversé à l'association Abigael qui aide les parents d'enfants atteints de tumeurs rhabdoïde. Retrouvez toute les infos ICI

ORNE

Jusqu'à vendredi, profitez de Loisirsland, au parc des expositions Anova d'Alençon. La fête pour petits et grands continue avec de nombreuses animations, des jeux et notamment des structures gonflables. Rendez-vous aujourd'hui et demain jusqu'à 19h pour en profiter. Plus d'infos ICI

Durant ces vacances scolaires, la compagnie alsacienne Equinote s'installe au Haras du Pin pour un spectacle de cirque équestre qui s'appelle Face Cachée. C'est à partir de ce jeudi et jusqu'à samedi à 17h30. Possibilité de coupler le spectacle à une visite du Haras.