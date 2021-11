De Rouen au Mont-Saint-Michel, le vrai chemin des Normands

Pour l'association, c'est l'aboutissement d'un travail d'une année de recherches : "Nous avons croisé notre connaissance historique des grands chemins et les récits des pèlerins. C'est avant tout un compromis car certains chemins ont été remembrés depuis", décrypte Vincent Juhel, historien de l'art et responsable du projet. Forcément, le chemin ainsi défini n'est pas exactement fidèle à ce qu'empruntaient les pèlerins il y a quelques siècles : « Par exemple, nous avons fait le choix de sortir de la forêt de Roumare en passant par le bac à Bouille pour traverser la Seine. Le passage existait à l'époque mais ce n'était pas le plus fréquenté », illustre Vincent Juhel.

« Carte postale de la Normandie traditionnelle »

Résultat, un chemin de 340km et 16 étapes empruntant les cinq départements normands, « que l'on peut parcourir en trois jours ». Cet itinéraire normand, Vincent Juhel en est tombé amoureux. Depuis la traversée de la Seine à Bouille jusqu'au Mont-Saint-Michel en passant par Brionne dans l'Eure, Vimoutiers dans l'Orne, "carte postale de la Normandie traditionnelle avec ses vaches, ses poneys, son cidre", la Suisse Normande dans le Calvados, c'est un véritable condensé d'histoire que traversera le randonneur. "C'est le chemin le plus riche en paysages et en Histoire avec des endroits d'une grande richesse patrimoniale et d'une grande authenticité », confirme Vincent Juhel.

Un diplôme au Mont

Ceux qui veulent le découvrir peuvent se procurer un carnet du miquelot dans les offices de tourisme du territoire normand (3€) ou dans la librairie Publica à Caen et ainsi se le faire tamponner à chaque étape accomplie. Arrivé au Mont, un diplôme du miquelot vous est délivré par l'Office de tourisme ou la maison du pèlerin si vous avez parcouru trois étapes sur 16 en continu.