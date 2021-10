Et si Kate et William nous préparaient une surprise lors de leur mariage ...

Le buzz du jour est signé T-Mobile (ndlr : équivalent de France Télécom en Allemagne). En matière de communication, l'opérateur allemand a décidé de surfer sur le buzz mondial qui entoure le mariage du Prince William et de Kate Middleton, et il fait très très fort. A quelques jours de la date fatidique du 29 avril, l'opérateur a engagé des sosies des membres de la famille royale et a réalisé une vidéo du futur mariage tel qu'on ne le verra jamais. Alors que l'assistance attend sagement le début de la cérémonie, les membres de la famille royale arrivent dans l'église d'une manière inattendue. Des millions de vues en quelques jours et dans le monde entier pour cette vidéo à découvrir ci-dessous.