Tunis (AFP). Prix Goncourt: les quatre finalistes dévoilés au musée du Bardo

L'Académie Goncourt a dévoilé mardi depuis le musée du Bardo les quatre finalistes en lice pour le plus prestigieux des prix littéraires français, qui sera décerné mardi 3 novembre, parmi lesquels le Franco-tunisien Hédi Kaddour pour son roman "Les prépondérants". Les trois autres écrivains retenus dans cette sélection finale sont Nathalie Azoulai ("Titus n?aimait pas Bérénice"), Mathias Enard ("Boussole") et Tobie Nathan ("Ce pays qui te ressemble"). Seul auteur sélectionné dans toutes les premières listes des prix littéraires, l'Algérien Boualem Sansal ("2084"), disparaît en revanche de celle du Goncourt, au même titre que Alain Mabanckou ("Petit piment"). L'annonce a été faite par Didier Decoin, un des sept membres du jury Goncourt ayant effectué le déplacement au musée du Bardo à Tunis, un acte "symbolique", ce site culturel ayant été la cible en mars dernier d'un attentat jihadiste (22 morts). "Dans ce musée où la tyrannie la plus cruelle et la plus idiote a dit son mépris de liberté, nous, Académie Goncourt, sommes venus pour faire un acte qui relève de la démocratie. () Nous avons voté et ce vote était un symbole très fort, a déclaré le président du jury Bernard Pivot après le dépôt d'une gerbe sur la stèle rendant hommage aux 22 victimes de l'attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI). Sur le processus de sélection, M. Pivot a par ailleurs indiqué que cela s'était passé "comme d'habitude, c'est-à-dire avec une conversation assez nerveuse mais bien nourrie, avec beaucoup d'arguments". L'annonce du lauréat de l'édition 2015 du Goncourt aura lieu le 3 novembre à Paris. "Ca va être dur, parce que nous avons chacun des passions parmi les poids-lourds et la petite outsider. Ce n'est pas évident!", a prévenu Didier Decoin. Parmi les quatre finalistes figure Hédi Kaddour, né à Tunis il y a 70 ans. Déjà lauréat lundi du prix Jean-Freustié, il est l'un des favoris des prix littéraires d'automne pour son dernier ouvrage, "Les prépondérants", qui fait voyager le lecteur dans le Maghreb, l'Europe et la Californie des années 1920. L'an dernier, le Goncourt, le plus convoité des prix littéraires francophones, a été remporté par La Française Lydie Salvayre, pour un roman sur la guerre d'Espagne ("Pas pleurer"). Voici la sélection par ordre alphabétique des quatre finalistes de cette année: - Nathalie Azoulai "Titus n?aimait pas Bérénice" (P.O.L.) - Mathias Enard "Boussole" (Actes Sud) - Hédi Kaddour "Les Prépondérants" (Gallimard) - Tobie Nathan "Ce pays qui te ressemble" (Stock)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire