Tunis (AFP). Prix Goncourt: les quatre finalistes dévoilés à Tunis

L'Académie Goncourt a dévoilé mardi depuis le musée du Bardo les quatre finalistes en lice pour le plus prestigieux des prix littéraires français, qui sera décerné le 3 novembre, parmi lesquels le Franco-tunisien Hédi Kaddour, pour son roman "Les prépondérants". Les trois autres écrivains retenus dans cette sélection finale du Goncourt 2015 sont Nathalie Azoulai ("Titus n?aimait pas Bérénice"), Mathias Enard ("Boussole") et Tobie Nathan ("Ce pays qui te ressemble"). Seul auteur sélectionné dans toutes les listes des prix littéraires, l'écrivain algérien Boualem Sansal ("2084"), disparaît en revanche de cette liste, au même titre que Alain Mabanckou ("Petit piment"). L'annonce a été faite par Didier Decoin, un des sept membres du jury Goncourt ayant effectué le déplacement au musée du Bardo à Tunis, un acte "symbolique", ce site culturel ayant été la cible en mars dernier d'un attentat (22 morts). "Nous sommes venus dire +tenez-bon, on est avec vous+", a indiqué à l'AFP Bernard Pivot, le président du jury. "C'est une manière très symbolique mais très sincère de dire () +Vous vivez une période difficile mais la France pense à vous, notamment les écrivains, les journalistes, les professeurs, les étudiants+. +Soyez fermes. Les principes de liberté de pensée, d'écrire, de parler sont essentiels+", a-t-il ajouté. En marge de l'annonce, les membres du jury Goncourt se sont ainsi recueillis devant la stèle érigée en mémoire des 22 personnes, dont 21 touristes, tués lors de l'attaque sanglante revendiquée par le groupe Etat islamique (EI). L'annonce du lauréat de l'édition 2015 du Goncourt aura lieu le 3 novembre à Paris. Né à Tunis il y a 70 ans, Hédi Kaddour, déjà lauréat lundi du prix Jean-Freustié, est l'un des favoris des prix littéraires d'automne. Le Goncourt, le plus plus convoité des prix littéraires francophones, a été remporté l'an dernier par La Française Lydie Salvayre, pour un roman sur la guerre d'Espagne ("Pas pleurer"). Voici la sélection par ordre alphabétique des quatre finalistes de cette année: - Nathalie Azoulai "Titus n?aimait pas Bérénice" (P.O.L.) - Mathias Enard "Boussole" (Actes Sud) - Hédi Kaddour "Les Prépondérants" (Gallimard) - Tobie Nathan "Ce pays qui te ressemble" (Stock)

