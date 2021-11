Puisseguin (France) (AFP). Collision de Puisseguin: arrivée de Hollande pour l'hommage national

Le président François Hollande est arrivé mardi matin en Gironde pour une journée d'hommage républicain aux 43 victimes de l'accident de Puisseguin le 23 octobre, accident de la route le plus meurtrier survenu depuis 33 ans en France. Le chef de l'Etat est arrivé peu après 09H30 à Puisseguin, commune à la sortie de laquelle a eu lieu le drame, accompagné du Premier ministre Manuel Valls, et de plusieurs ministres - Bernard Cazeneuve (Intérieur), Christiane Taubira (Justice), Marisol Touraine (Santé), Alain Vidalies (Transports), Laurence Rossignol (Famille et Personnes âgées). Dans la chapelle ardente installée depuis vendredi soir dans le foyer municipal au coeur du village, François Hollande a salué dans le silence et le recueillement les familles et proches des victimes, à peu près 160 personnes au total, y compris la famille, venue de l'Orne, du chauffeur du camion et de son fils de trois ans, qui ont péri dans l'accident. A Puisseguin également, le président Hollande doit se faire présenter l'enquête et le déroulement de l'accident par les gendarmes, les pompiers et les secouristes. Il se rendra suite à Petit-Palais-et Cornemps, un village de quelque 750 habitants à 7 km de là, l'une des communes des plus endeuillées par le drame, pour la cérémonie d'hommage proprement dite, à partir de 10H30, sous un grand chapiteau blanc dressé sur la pelouse du stade de football communal. Avant le discours d'un quart d'heure environ de François Hollande, les maires de plusieurs villages endeuillés, Lussac, Camps-sur-l'Isle, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Porchères, Saint-Médard-de-Guizières, prendront la parole en présence d'officiels, d'élus, de familles des victimes et d'habitants de villages proches. S'exprimera aussi Patricia Raichini, maire de Petit-Palais, personnellement frappée dans la catastrophe par la perte de trois belles-s?urs. Ces personnes sont arrivées dès 09H00 mardi matin par grappes au stade de Petit-Palais, a constaté l'AFP. La cérémonie devait s'achever peu avant midi.

