Les fenêtres chauffent la maison grâce à une entreprise du Calvados

Le concept est simple : alimentée par de l'électricité, une couche de microparticules métalliques invisibles à l'œil nu compose la surface interne du verre et fait office de résistance chauffante à basse température, de 20 jusqu'à 45°C. La vitre propose alors aux personnes proches d'elle une sensation comparable à celle du soleil. "Ce dispositif permet de baisser la consigne de chauffage de deux à trois degrés dans la maison", assure Michel Mortier, responsable commercial chez Riou. En fonction des logements, l'économie d'énergie est de 1 à 7% selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Dans les pièces qui en sont équipées, les chauffages aux murs peuvent alors disparaître, de quoi gagner en espace et en esthétique.