Puisseguin (France) (AFP). Accident de car à Puisseguin: fin de l'enlèvement des épaves des véhicules

Les opérations d'enlèvement des épaves du camion et de l'autocar impliqués dans l'accident meurtrier (43 morts le 23 octobre) de Puisseguin (Gironde) se sont achevées lundi en début d'après-midi, ont constaté des journalistes de l'AFP. Commencées aux alentours de 10H30 sur le site de l'accident, ces opérations ont duré un peu moins de quatre heures. Une énorme grue avait commencé en fin de matinée à soulever la remorque du camion, qui n'a visiblement pas été carbonisée. L'avant du camion, puis, vers 14H00, l'autocar ont été à leur tour soulevés pour être déposés sur des camions à plate-forme, ont constaté ces journalistes de l'AFP. Malgré la violence de l'embrasement, la structure de l'autocar ne s'est pas désintégrée lors de l'opération de soulèvement, comme le craignaient à un moment les enquêteurs. Ces épaves doivent être évacuées vers un site de la gendarmerie nationale qui, dans un premier temps, n'a pas été précisé. Une poignée de gendarmes scientifiques procédaient aux derniers prélèvements, vérifiant si des éléments importants pour l'enquête étaient présents aux endroits où se trouvaient les véhicules. La route départementale RD-17, où s'est produite la collision, doit être rouverte à la circulation dans la journée. Parallèlement, une réunion à huis clos, à 14H30 à l'Hôtel de Ville de Libourne, doit rassembler le procureur de la République de Libourne, Christophe Auger, ainsi que les familles et proches des victimes. "Il s'agit d'expliquer où en est l'identification des corps et de les informer des premiers éléments de l'enquête", a précisé une porte-parole de la gendarmerie. Le responsable de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), Patrick Touron, et le chef de la Section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux seront présents. Le scénario de l'accident, modélisé en 3D par les gendarmes pour les besoins de l'enquête, leur sera notamment présenté. Le procureur tiendra ensuite un point de presse à 17H00 au tribunal de grande instance de Libourne, a indiqué le parquet. Dimanche, le bilan définitif de l'accident a été établi à 43 morts. Les corps ont été transférés à l'Institut médico-légal de Bordeaux en vue des prélèvements qui seront envoyés à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), où se trouve le laboratoire de l'IRCGN en charge de l'identification formelle des victimes.

