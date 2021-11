Kaboul (AFP). Un séisme de 7,5 secoue l'Asie du Sud, 100 blessés au Pakistan

Un séisme de magnitude 7,5 a secoué lundi le massif de l'Hindu Kush, dans le nord-est de l'Afghanistan, touchant plusieurs pays d'Asie du Sud, dont le Pakistan où 100 personnes ont été blessées, selon des sources hospitalières. L'Institut américain de géologie (USGS), qui avait initialement évalué la magnitude à 7,7, a révisé son estimation à 7,5. L'épicentre se situe à Jurm, à une profondeur de 213,5 km, selon l'USGS. La secousse, particulièrement longue, a fait trembler des bâtiments à Kaboul, New Delhi et Islamabad, poussant les gens à descendre dans les rues. Au Pakistan plus de 100 personnes ont été blessées dans la vallée du Swat, selon le chef des urgences d'un hôpital gouvernemental. Le département pakistanais de météorologie a quant à lui évalué la puissance du séisme à 8,1. A Srinagar, la principale ville du Cachemire indien, les habitants paniqués se sont précipité dans les rues, les enfants dans les bras, craignant une répétition du l'énorme tremblement de terre qui y avait fait 75.000 morts en 2005. Bien qu'aucune information ne faisait état de dégâts dans l'immédiat, le réseau de téléphonie mobile a été coupé et le trafic s'est immobilisé dans la rue. Dans cette région, d'importantes inondations ont endommagé de nombreux bâtiments il y a un an, les rendant encore plus vulnérables à une secousse sismique.

