Football: Qualification sans forcer pour Quevilly Rouen Métropole

Le match ne commence par sur un rythme endiablé et il faut attendre la 15ème minute de jeu pour voir une première occasion franche sur un centre de Nicolas Barthelemy pour Medhy Guezoui face au gardien, mais qui bute sur le portier Eurois.

S'en suivra une frappe au dessus de Nicolas Barthelemy au dessus du but (23ème) et un coup franc d'Arnaud Archimbaud (25ème) qui frôle le montant gauche du gardien.

Romilly Pont-Saint-Pierre peine à se procurer des occasions et les centres finissent à chaque fois dans les mains de Salomon Morris. A la 28ème minute, Nicolas Barthelemy part coté gauche et drible plusieurs de ses adversaires en repiquant vers le centre. D'une frappe tendue, il inscrit le premier but de la rencontre avec un tir sous la barre.

Les locaux valeureux tentent de continuer à jouer mais se font de nouveau punir à la 40ème minute sur un centre coté droit de Joris Colinet pour Medhy Guezoui qui coupe bien au premier poteau pour le 2-0 dans une première mi-temps quasiment à sens unique.

Dès la reprise du jeu, un nouveau centre de Barthelemy pour Medhy Guezoui mais celui-ci seul dans la surface, rate sa tête qui passe à coté des cages.

Il faudra attendre la 20ème minute de la seconde mi-temps pour voir Romilly Pont-Saint-Pierre se créer une véritable occasion d'une tête lobée que Morris parvient a detourner en corner.

Après une double occasion sur corner et deux têtes qui terminent sur la barre pour QRM, Antoine Le Blay, rentré en jeu à la place de Guezoui, inscrit le 3ème but de la rencontre avec une frappe à l'entrée de la surface qui termine sa course en pleine lucarne. Ce même Antoine Le Blay aurait même pu doubler la mise sur un face à face mais le défenseur des blancs l'empêche au dernier moment.

Il n'y aura donc pas eu de surprise dans cette rencontre et les joueurs de l'agglomération s'imposent logiquement.

Manu Da Costa: "Il faut tirer un coup de chapeau à cette équipe qui a joué avec ses arguments, ses armes. Quand on est contre une équipe qui joue, on voit un match agréable, plus agréable que les des deux matchs précedents. C'est une belle journée. on est venu chercher ce qu'il fallait en étant malgré tout amoindri et en laissant au repos certains joueurs. La conclusion de cette journée est plutôt positive. On a des garçons qui ont mis de jolis buts et qui gagnent en confiance, c'est bien pour la suite.

Medhy Guezoui: " L'essentiel est assuré. On savait qu'ils allaient nous attendre, sur un terrain un peu difficile en plus, il fallait s'adapter. Ils étaient costauds mais une fois qu'on a reussi à marquer le premier but, on a reussi à mieux gérer.

Prochain match en championnat samedi 31 octobre à Roye-Noyon.