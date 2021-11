Jérusalem (AFP). Cisjordanie: un Israélien blessé dans une nouvelle attaque au couteau

Un Israélien a été sérieusement blessé dimanche dans le nord de la Cisjordanie occupée dans une nouvelle attaque au couteau dont l'auteur a pris la fuite, a indiqué la police israélienne. L'agression, qualifiée de "terroriste" par la police, s'est produite entre Naplouse et Ramallah, non loin de la colonie d'Ariel. Il s'agit de la dernière attaque à l'arme blanche en date visant des soldats, policiers et civils israéliens. La quasi totalité a été commise par des Palestiniens.

