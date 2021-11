Le nouveau clip d'Adele "Hello" dévoilé

C'est dans le plus grand secret que ce clip s'est tourné avec la complicité du Canadien membre du jury à Cannes en mai dernier. Tournée en noir et blanc, la vidéo comporte une longue introduction en images avant d'entendre la voix d'Adele.

Cette puissante balade est le premier extrait de "25", troisième album de la chanteuse britannique qui sortira le 20 novembre prochain dans les bacs. L'opus comportera 11 titres : "Hello", "Send My Love (To Your New Lover)", "I Miss you", "When We Were Young", "Remedy", "Water Under The Bridge", "River Lea", "Love In The Dark", "Million Years Ago", "All I Ask" et "Sweetest Devotion".

L'album fera suite à "21", vendu à plus de trente millions d'exemplaires dans le monde.