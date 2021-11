Vienne (AFP). Ministre russe: c'est au peuple syrien de décider du sort de Bachar al-Assad

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a insisté vendredi sur la nécessité de laisser au "peuple syrien" la possibilité de décider du sort du président Bachar al-Assad, une question sur laquelle Moscou et Washington sont divisés. "Le sort du président syrien doit être décidé par le peuple syrien", a déclaré M. Lavrov à la presse à Vienne en réaffirmant l'opposition de la Russie à un départ forcé du dirigeant syrien dont le pays est en proie depuis 2011 à la guerre civile. Moscou reproche aux Etats-Unis de chercher à se "débarrasser" de Bachar al-Assad. Après avoir exigé inlassablement le départ immédiat du président Assad comme préalable à un processus politique, Washington a mis de l'eau dans son vin en admettant ces derniers mois que le calendrier était négociable. Les chefs de la diplomatie américaine John Kerry, russe Sergueï Lavrov, saoudienne Adel al-Jubeir et turque Feridun Sinirlioglu étaient réunis vendredi dans un palace viennois pour évoquer les perspectives de règlement de la guerre civile syrienne. Le trio Washington-Ryad-Ankara, farouche adversaire du régime syrien, s'oppose à Moscou, son plus fidèle allié.

