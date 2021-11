L'Agenda en Basse-Normandie : lundi 26 octobre

MANCHE



Mardi, assistez à l'avant-première du film «Lolo» avec Julie Delpy, Dany Boon et Karin Viard. En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste informaticien fraîchement divorcé. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Cherbourg-Octeville.



Pendant les vacances, profitez de la patinoire le Yéti à Coutances. La patinoire vous accueille pour partager des instants inoubliables entre amis ou en famille. Chaussez les patins pour vous amuser sur la glace. Suivez l'actualité de la patinoire sur Le Yéti



CALVADOS



Mardi, assistez à l'avant-première du film «Lolo» avec Julie Delpy, Dany Boon et Karin Viard. C'est ce mardi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Vendredi, un duel de champions de boxe se tiendra au Zénith de Caen. En jeu : la ceinture de champion de France des super-welters. A noter la présence du normand Maxime Beaussire. Des combats mais aussi des shows et des animations. C'est ce vendredi soir à partir de 19h au Zénith de Caen. L'entrée varie de 60 à 15€, c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Plus d'infos sur Zénith de Caen



Dimanche, c'est la 14ème édition des Foulées Mézidonaises organisées par la section Athlétisme de l’USC Mézidon. L'argent récolté est reversé à l'association Abigael qui aide les parents d'enfants atteints de tumeurs rhabdoïde. Retrouvez toute les infos ICI



ORNE



Mardi, assistez à l'avant-première du film «Lolo» avec Julie Delpy, Dany Boon et Karin Viard. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.



Jeudi, assistez au concert de Joe Bel à la Luciole d'Alençon. C'est de la musique Soul Folk. Après un second EP «Hit The Roads» sorti en 2015 et son tout premier album à venir, la flamboyante Joe Bel devrait vite rejoindre le rang des artistes incontournables. C'est ce jeudi soir à 21h à la Luciole. L'entrée est à 12€ sur place. Plus d'infos ICI