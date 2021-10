Sochaux-Caen - Leca : "Sochaux a mis des raclées"

"Il faudra faire le maximum", rappelle Grégory Leca qui sait que son équipe a plus que jamais besoin de points. "On s'attend à un déplacement difficile car ils jouent bein au ballon chez eux, car ils sont à la fois une belle qualité collective et aussi individuelle", souligne-t-il.

"Il va falloir retrouver une assise défensive qui nous permettra d'obtenir un résultat, car à partir du moment où on ne prend pas de but, on est toujours capable de faire un résultat".

Avec un seul petit point d'avance sur la zone de relégation avant cette 31e journée, le Stade Malherbe serait bien inspirer d'aller s'imposer dans le Doubs. A l'aller, sans être largement supérieurs aux Caennais dans le jeu, les Sochaliens s'étaient imposés 3-0 à d'Ornano.