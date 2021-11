Bientôt mariés ? Vérifiez vos initiales sinon..

Sur "Imgur", un réseau social dédié à la photo, le frère de la mariée n'a pas pu s'empêcher de partager la photo plutôt amusante des deux jeunes époux...



Ils posent souriant avec leurs amis, en ayant préparé les lettres "I do" ("Oui je le veux!") pour se souvenir du plus beau jour de leur vie. Sauf qu'ils n'avaient pas réfléchi à la signification de leurs deux initiales : S&M, un hommage inattendu au sado-masochisme qui a bien fait rire la toile... Oh la boulette !