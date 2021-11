Lausanne (AFP). Fifa: l'ex-secrétaire général Jérôme Champagne quatrième candidat à la présidence

Le Français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la Fifa, est candidat à la présidence de l'instance suprême du football mondial et a déposé les cinq lettres de parrainage nécessaires, a-t-il annoncé vendredi à l'AFP. Champagne est le quatrième candidat déclaré disposant des cinq parrainages nécessaires, après le Français Michel Platini, le prince jordanien Ali et l'ancien capitaine de Trinité-et-Tobago David Nakhid. Les candidatures seront closes lundi et l'élection à la succession du Suisse Joseph Blatter aura lieu le 26 février 2016.

