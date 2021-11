Trollhättan (Suède) (AFP). Suède: un homme réputé proche de l'extrême droite tue deux personnes dans une école

Un homme masqué et armé d'un sabre, décrit par la presse comme proche de l'extrême droite, a tué deux personnes et blessé grièvement deux autres jeudi dans une école suédoise fréquentée par des jeunes issus de l'immigration, avant d'être abattu. Portant un masque rappelant celui de Dark Vador dans la "Guerre des étoiles", l'assaillant a fait irruption dans l'école et attaqué plusieurs personnes, enfants et adultes, frappant apparemment ses victimes au hasard. Ce drame rarissime dans le royaume scandinave s'est produit jeudi matin à Trollhättan, ville industrielle à une heure de route au nord de Göteborg, dans un établissement "à problèmes" accueillant 400 élèves, dont un grand nombre de jeunes migrants arrivés récemment dans le pays. Le meurtrier était lui un jeune homme de 21 ans, habitant à Trollhättan, a annoncé la police, sans révéler dans l'immédiat son identité. Ses motivations restaient inconnues jeudi soir et la police peu diserte sur l'enquête. Mais certains médias ont esquissé le portrait d'un jeune homme violemment hostile à l'islam et à l'immigration, fasciné par les films de guerre et les romans de Stephen King. Massés devant l'école, des élèves de l'école Kronan encore sous le choc échangeaient des photos prises sur leurs smartphones du tueur grimé, posant avec eux quelques instants avant de semer la mort. "Nous étions dans la cafétéria quand un type masqué est arrivé et a donné un coup de sabre à mon éducateur", a raconté à une journaliste de l'AFP David Issa, 14 ans. "J'ai paniqué et je me suis enfui en courant. Ensuite la police est arrivée. Il a commencé à frapper d'autres personnes dans les classes. Il allait de classe en classe pour frapper des gens". - 'On a cru à une blague' - Un enseignant a succombé à ses blessures avant l'intervention des secours. La deuxième personne décédée est un élève, selon les médias locaux. Deux autres personnes ont été grièvement blessées : un enseignant et un élève dont l'état était jugé extrêmement préoccupant. L'assaillant a été "opéré pour des blessures par balles", a précisé l'hôpital. Touché au foie, il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard, a indiqué la police. Des témoins ont décrit des scènes de panique et de terreur lorsque l'homme, muni de plusieurs armes, a porté les premiers coups. Des élèves se sont enfuis tandis que d'autres se barricadaient dans leurs classes. "Quand on l'a vu, on a cru à une blague. Il portait un masque et des vêtements noirs et un long sabre. Des élèves se faisaient prendre en photo avec lui et voulaient toucher le sabre", a relaté un élève nommé Laith à la télévision publique. Le quotidien Expressen et l'agence TT indiquent que le tueur avait publié sur son compte YouTube des films sur Hitler et le nazisme. Sur son compte Facebook, il avait récemment posté un appel des SD à la tenue d'un référendum sur l'immigration. Selon le site Expo qui étudie les groupuscules néo-nazis ainsi que le parti anti-immigration des Démocrates de Suède (SD), présent au parlement, la police "examine" de ce fait le "mobile politique". La Suède est l'un des pays de l'Union européenne qui accueille le plus grand nombre de réfugiés. Elle s'attend à recevoir cette année jusqu'à 190.000 demandes d'asile.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire