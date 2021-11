Trollhättan (Suède) (AFP). Suède: une attaque au sabre dans une école fait un mort et trois blessés

Un homme masqué et armé d'un sabre a tué un enseignant et grièvement blessé deux élèves et un adulte jeudi dans une école du sud-ouest de la Suède, avant d'être neutralisé par des tirs de la police. Portant un masque de la trilogie "Star Wars", selon certains médias, l'assaillant, dont les motivations restaient inconnues en milieu de journée, a fait irruption dans l'école et attaqué plusieurs personnes, enfants et adultes. Ce drame rarissime dans le royaume scandinave s'est produit jeudi matin à Trollhättan, ville industrielle à une heure de route au nord de Göteborg, aux abords d'un établissement "à problèmes" accueillant 400 élèves. Le Premier ministre Stefan Löfven devait se rendre sur place dans l'après-midi. "C'est un jour sombre pour la Suède. Je pense aux victimes et à leurs familles, aux élèves et au personnel ainsi qu'à l'ensemble de la communauté affectée", a déclaré M. Löfven dans un communiqué. Un enseignant a succombé à ses blessures, selon la direction des affaires sanitaires de la ville. "Je peux confirmer qu'une personne est décédée", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'hôpital de Trollhättan, Lotta Abrahamsson. Un autre enseignant ainsi que deux élèves de 11 et 15 ans ont été grièvement blessés. L'assaillant a été "opéré pour des blessures par balles", a précisé l'hôpital. Prévenue peu après 10h00, la police a confirmé que des agents avaient fait usage de leurs armes contre l'assaillant. Sa mort a été annoncée par des sources médicales citées par le quotidien de référence Dagens Nyheter, avant d'être démenties. - 'On a cru à une blague' - Les enquêteurs ont identifié l'auteur de l'attaque, qui serait âgé d'une vingtaine d'années. Ils devaient perquisitionner son domicile dans la journée. Des témoins ont décrit des scènes de panique et de terreur lorsque l'homme a porté les premiers coups de sabre. Des élèves se sont enfuis tandis que d'autres se barricadaient dans leurs classes. "La confusion est grande dans l'école. Les adultes et les élèves quittent l'école précipitamment", a souligné la police dans un communiqué. Les élèves ont d'abord cru à une plaisanterie, selon l'un d'eux, interrogé par l'agence TT. "Quand on l'a vu, on a cru à une blague. Il portait un masque et des vêtements noirs et un long sabre. Des élèves voulaient se faire prendre en photo avec lui et toucher le sabre", a-t-il raconté. Le tueur a utilisé plusieurs armes blanches, selon TT. Située dans un quartier populaire, l'école Kronan, réputée difficile, accueille 400 élèves âgés de 6 à 15 ans. Un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale suédoise critiquait l'insuffisance de ses mesures de sécurité face aux menaces extérieures possibles, et ses mauvaises conditions d'enseignement. La dernière attaque de ce type en Suède remonte à 1961, lorsque six jeunes avaient été blessés et un tué par balles dans un lycée professionnel de Kungälv.

