Mine d'or TV

Bonne nouvelle pour les fans de Desperate Housewives. La saison 7 inédite commence ce soir sur canal + avant d'arriver dans quelques mois sur M6. Et la saison 8 vient officiellement d'être commandé par la chaine américaine ABC. Les actrices principales ont toutes données leur accord ce qui n'était pas une mince affaire car leur contrat arrivait à échéance. Après une augmentation pour ces dames, on pourra donc avoir une nouvelle saison et une option a même été posée pour une 9ème .





Beaucoup de séries ou de saison inédites arrivent prochainement sur nos petites écrans.



*On commence avec la saison 2 inédite de Warehouse 13 sur la chaine 12 de la TNT. 2 agents secrets chargés de veiller sur des objets surnaturels et fantastiques, liés aux légendes, afin de veiller à la sécurité nationale. Retour mardi 3 mai à 20h35 avec 3 épisodes par semaine sur la chaine 12.



*Et puis sur TF1 on fait le plein. « Les toqués » reviennent lundi 2 mai avec toujours Ingrid Chauvin mais sans Edouard Montoute. La jeune femme lui cherchera un remplaçant dans les cuisines.



Suite de la saison 6 indéite de RIS police scientifique avec 2 épisodes chaque jeudi à 20h45 à partir du 5 mai



Enfin l'ultime saison de Ghost Whisperer, la 5ème inédite , sera diffusée tous les jours à 17h25 à partir du mercredi 4 mai. Vous verrez notamment évoluer le bébé de Mélinda Gordon, qui a lui aussi le don de voir les morts.



