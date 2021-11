Calais (AFP). Calais: hébergement pour femmes/enfants porté à 400 places, annonce Cazeneuve

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé mercredi que les places d'hébergement pour les femmes et les enfants installées près de la +Jungle+ de Calais allaient être portées à 400 à court terme, et que 460 gendarmes et CRS supplémentaires allaient être dépêchés dans le Calaisis. "Nous allons renforcer de facon importante la présence des forces de l'ordre à Calais", a-t-il affirmé, indiquant qu'"aux 225 gendarmes et 440 CRS présents aujourd'hui, s'ajouteront 300 gendarmes et 160 CRS qui seront pleinement opérationnels dès demain". Par ailleurs, ce sont "400 places" qui seront disponibles pour les publics vulnérables (contre 100 actuellement), "dont une partie sera constituée dès ce week-end, sous des tentes chauffées" pouvant accueillir "200 femmes et enfants", a-t-il indiqué, en précisant que "l'installation doit être terminée dimanche soir".

