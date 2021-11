Calais (AFP). Calais: l'hébergement pour femmes/enfants porté à 400 places, annonce Cazeneuve

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé mercredi l'arrivée à Calais de 460 gendarmes et CRS supplémentaires et l'augmentation jusqu'à 400 des places d'hébergement pour les femmes et les enfants au centre d'accueil Jules Ferry afin de faire face à une situation migratoire exceptionnelle. "Nous allons renforcer de façon importante la présence des forces de l'ordre à Calais", a-t-il affirmé. "Aux 225 gendarmes et 440 CRS présents aujourd'hui, s'ajouteront 300 gendarmes et 160 CRS qui seront pleinement opérationnels dès demain". "Au total ce sont 1.125 fonctionnaires qui assureront au quotidien la sécurisation" et "lutteront contre l'intrusion et l'immigration irrégulière", a-t-il précisé. Le ministre a également annoncé le doublement "d'ici la fin de l'année" du nombre de femmes et d'enfants hébergés au centre d'accueil Jules Ferry - qui ne reçoit les hommes que durant la journée -, les faisant passer de 200 à 400. "Dans l'intervalle, des tentes chauffées seront montées par la sécurité civile d'ici la fin de la semaine", a dit M. Cazeneuve, promettant qu'"aucune femme, aucun enfant ne demeurera privé d'abri dans cette ville". M. Cazeneuve, qui se rendait pour la septième fois à Calais, a par ailleurs indiqué que des "centres d'accueil et d'orientation" seraient prochainement ouverts dans toute la France. "Chaque migrant doit pouvoir, s'il en manifeste le souhait, et s'il renonce à son projet (de gagner l'Angleterre, ndlr), bénéficier d'une mise à l'abri ailleurs en France, sans que cela soit conditionné au dépôt d'une demande d'asile", a expliqué le ministre. "L'objectif consiste à leur offrir un temps de répit au cours duquel ils pourront bénéficier d'un accompagnement et reconsidérer leur projet de migration vers le Royame-Uni". Quelque 6.000 migrants vivent actuellement dans des conditions précaires dans le camp de la lande, situé à l'est de Calais, dans l'attente de passer en Angleterre, qu'ils considèrent comme un eldorado.

