Beyrouth (AFP). Fifa: David Nakhid, ex-capitaine de Trinité-et-Tobago, candidat à la présidence

David Nakhid, ex-capitaine de la sélection nationale de Trinité-et-Tobago, est désormais officiellement candidat à la présidence de la Fifa, a-t-il confirmé à l'AFP mercredi, à Beyrouth. Nakhid (51 ans) est le troisième candidat officiel à la succession de Joseph Blatter à la tête du football mondial, après Michel Platini (actuellement suspendu pour 90 jours de toute activité liée au football) et le Prince Ali de Jordanie. "J'ai déposé ma candidature la semaine dernière à Zurich, j'ai le soutien de cinq fédérations membres de la Fifa, mais il est préférable qu'elles restent anonymes pour l'instant", a expliqué Nakhid à l'AFP dans la capitale libanaise, où il dirige une école de football. "Le vide (à la tête de la Fifa) doit être comblé par quelqu'un qui connaît le jeu, ses enjeux et ses besoins, afin de replacer sur de bons rails le sport le plus populaire au monde via un changement que tout le monde veut mais que personne n'a jamais mis en oeuvre, car ce changement nécessaire devra toucher le système et ses règles, pas les personnes", a-t-il plaidé. David Nakhid, qui évoluait au milieu de terrain, a débuté sa carrière professionnelle en 1990 dans le Championnat de Belgique, à Waregem, avant d'aller en Suisse (au Grasshopper Zurich) en 1992. Après une saison en Grèce, au PAOK Salonique, en 1994-95, il a terminé sa carrière au Liban en 2005. Au niveau international, il a porté 35 fois le maillot de Trinité-et-Tobago entre 1992 et 2004, pour huit buts marqués. L'élection à la présidence de la Fifa est prévue le 26 février, et la date limite pour les candidatures est fixée à ce lundi. Les autres candidats pressentis avant cette date limite sont le patron du football asiatique, le cheikh bahreini Salman ben Ibrahim al Khalifa, vice-président de la Fifa, 49 ans, ainsi que le Sud-Africain Tokyo Sexwale, homme d'affaires et ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela, 62 ans, nommé cette année président du Comité de surveillance de la Fifa pour Israël et la Palestine. Un autre outsider pourrait se présenter, le Français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la Fifa.

