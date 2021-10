Lady Burlesque, une télé-réalité italienne bientôt en France.

Christophe Dechavanne propose d'aider des femmes à devenir strip-teaseuses. C'est un nouveau concept de télé-réalité venu d'Italie dont la société de production Coyote de Christophe Dechavanne vient de racheter les droits. Pour le moment, cette télé réalité est diffusée en Italie sur Sky Italia et s'appelle « Lady Burlesque ». Le concept : des femmes anonymes apprendront à devenir strip-teaseuses et monteront ensemble sur scène.

Hugh Laurie, l'acteur qui incarne le très méchant Dr House va prochainement tenir le premier rôle de l'adaptation du roman Mister Pip de Jones Lloyd. C'est Andrew Adamson à qui on doit déjà « Le Monde de Narnia » qui réalisera le long métrage. Le tournage de Mister Pip aura lieu prochainement en Nouvelle-Zélande.

France 2 récupérerait la série d'Arte "Fortunes". Après la diffusion de la première saison sur Arte de cette série française qui suit quatre amis d'enfance qui rêvent de faire fortune, elle pourrait revenir pour de nouveaux épisodes sur France 2 selon le producteur Bertrand Cohen.

La sélection télé de l'expresso : « L'utérus artificiel » diffusé sur Arte ce soir dès 22h15. Dans ce programme, vous découvrirez qu'au Japon et aux États-Unis, des scientifiques travaillent actuellement sur l'hypothèse d'une gestation en-dehors du corps féminin. Un reportage inédit qui s'annonce effrayant et qui, bien entendu, soulève de grandes questions éthiques ! Un embryon humain pourrait être fécondé in vitro, puis développé dans une machine à fabriquer des bébés.