Rentrée 2016 : cinq filières à l'accueil limité à l'université de Caen

Sciences de l'éducation, psychologie, sociologie, Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et Première année commune d'études de santé (PACES) auront un accès limité pour les néo-bacheliers à la rentrée 2016.