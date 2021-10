Foire Saint-Romain à Rouen : les élus y croient encore

Alors que du côté des forains certains assurent que l'édition 2015 de la foire Saint-Romain n'aura pas lieu, les élus, eux, espèrent encore une issue positive. Ce mardi 20 octobre, une 7è réunion s'est déroulée entre les élus et les représentants des forains.

La Ville et la Métropole Rouen Normandie invitent donc "les forains à reprendre l'examen du placement des attractions sur le site Saint-Gervais pour permettre à la foire de se tenir cette année", et assurent que c'est "la condition pour tenir au plus vite l'édition 2015 de la Saint-Romain".