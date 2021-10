Madrid (AFP). Washington cherche à éviter la destruction totale de la Syrie

Les Etats-Unis tentent d'éviter la destruction totale de la Syrie avec ses conséquences pour la région, et la vague d'émigration supplémentaire qu'elle entraînerait, a déclaré lundi à Madrid le secrétaire d'Etat américain, John Kerry. Washington estime avoir la responsabilité "de tenter d'éviter la destruction totale et complète de la Syrie", a-t-il déclaré. Il a confirmé, lors d'une escale à Madrid, une réunion dans les prochains jours avec des dirigeants russes, turcs, et saoudiens pour chercher une solution politique au conflit.

