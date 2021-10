Hockey: victoire importante pour les Dragons de Rouen à Grenoble !

Le Rouen Hockey Elite 76 à envoyé un signal aux autres équipes de la Ligue Magnus. Il faudra compter sur eux cette saison.

Dans ce sommet de cette 5ème journée, (les deux équipes étaient co-leaders du championnat avec Strasbourg et Bordeaux avant le match), les Normands sortent vainqueurs de l'opposition.

Et pourtant, ce sont les Grenoblois qui ouvrent la marque à la 4ème minute par Petr Kalus. Il faudra plus de dix minutes pour voir les Rouennais égaliser par le meilleur pointeur du championnat, Jason Krog, et prendre l'avantage à la 18ème minute par Loic Lampérier. 2-1 à la fin du premier tiers.

Le 2ème tiers ne donnera aucun but et dans le dernier tiers temps, les deux frères Treille, originaires de Grenoble, crucifient leur ancienne équipe sur une passe de Yorick pour Sacha qui inscrit le 3ème but.

Les Isérois tenteront de sortir leur gardien en fin de match pour revenir dans la partie mais Florian Chakiachvili inscrit un 4ème et dernier but en cage vide.

Au classement, les joueurs de Fabrice Lhenry reprennent les commandes à égalité de points avec Bordeaux qui se rendra sur lIle Lacroix lors de la prochaine journée samedi 24 octobre.